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"Бизнес-схемы" и бездействие столичных властей: куда пошли средства, выделенные на строительство метро

Метро на Виноградарь будет стоить на 8 млрд грн дороже: куда потратили средства, выделенные на строительство

сегодня, 10:25
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Кречмаровская Наталия

Строительство метро на Виноградаре будет значительно дороже, чем ожидалось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной аудиторской службы Украины.

"Бизнес-схемы" и бездействие столичных властей: куда пошли средства, выделенные на строительство метро

Строительство метро. Фото из открытых источников

В службе подсчитали, что строительство будет дороже на 8 млрд грн. "Просроченный долг в 4 млрд грн, отсрочка строительства важной транспортной артерии столицы и удорожание на 8 млрд грн — результат "бизнес-схем" недобросовестного подрядчика АО "Киевметрострой" и бездействия столичных властей", — сообщили в службе.

К таким выводам пришли специалисты Государственной аудиторской службы Украины, проведя аудиту финансовой деятельности коммунального предприятия "Киевский метрополитен". В ходе проверки выяснили, что "Киевметрострой", получив в 2018-2019 годах авансовые платежи из бюджета в размере 2,59 млрд грн, использовал эти деньги не по назначению и не освоил в сроки, определенные договором.

“Вместо того чтобы продолжать строительство Сырецко-Печерской линии, подрядчик разместил часть перечисленных от КП “Киевский метрополитен” средств на депозитах. В частности, в 2019 году "Киевметрострой" положил 1,7 млрд грн на банковские счета в ПАО АБ "Укргазбанк", — сообщили в Госаудитслужбе.

Также стало известно, что бюджетные средства в течение 2018-2019 годов направлялись на оплату различных аудиторских, юридических, консультационных услуг, страхование финансовых рисков, предоставление беспроцентной возвратной финансовой помощи другому юридическому лицу.

При этом собственно на само строительство деньги почти не направляли. "Это, однако, не помешало Киевскому метрополитену в декабре 2019 года перечислить подрядчику еще дополнительно 1,41 млрд грн. Из которых было освоено только 44,1 млн грн. Как результат – почти 4 млрд грн превратились в просроченную задолженность”, – прокомментировали результаты аудита в службе.

В Госаудитслужбе отметили, что теперь возобновление строительства метро на Виноградаре обойдется бюджету в 2,5 раза дороже. По результатам пересчета показателей стоимости работ смета за 6 последних лет (с 2018 по 2024 год) увеличилась на 8 млрд грн: с 5,9 до почти 14 млрд гривен.

Следует учесть также и дополнительные расходы на корректировку проекта строительства, которая обойдется бюджету еще в 69,4 млн грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве возобновили движение поездов по синей ветке метро.




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Источник: https://dasu.gov.ua/ua/news/5192
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