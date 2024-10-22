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БЭБ ликвидировало деятельность трех АЗС в Киевской области

Бюро экономической безопасности разоблачило незаконную торговлю топливом в Боярке, Вишневом и Ворзеле

22 октября 2024, 14:45
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Амбарцумян Анна








В Киевской области завершена операция, в результате которой Бюро экономической безопасности Украины закрыло три автозаправочные станции, незаконно продававшие горючее. Специалисты БЭБ обнаружили, что эти АЗС действовали без соответствующих разрешений и лицензий, что является серьезным нарушением украинского законодательства.

БЭБ ликвидировало деятельность трех АЗС в Киевской области

БЭБ ликвидировало деятельность трех АЗС. Фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на трех нелегальных автозаправочных станциях в Киевской области, обнаружив факт продажи контрафактного горючего. АЗС в Боярке, Вишневом и Ворзеле функционировали без необходимых разрешительных документов, в частности, лицензий на розничную торговлю горючим и сертификатов качества. Отсутствие регистраторов расчетных операций также свидетельствовало об их незаконности.


В результате проведенных обысков было изъято 12 тонн контрафактного дизельного горючего и бензина марки А-95, а также наличные, полученные от продажи горючего. Кроме того, правоохранители конфисковали оборудование, в том числе шесть модульных станций для заправки автомобилей горючим и сжиженным газом. Общая стоимость изъятых активов составляет около 2 миллионов гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, в Киевской области детективы БЭБ разоблачили нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет. Общая рыночная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет около 45 млн грн.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WgkejZcuRNg
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