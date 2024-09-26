Артезианскую скважину в Киеве построили с нарушениями, к тому же присвоили средства: подробности

На Оболони в столице построили скважину, глубина которой не соответствует утвержденной документами. Представителям предприятий, выполнявших работы, объявили подозрения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



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“При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении руководителям подрядной организации и субподрядного предприятия по факту присвоения бюджетных средств в крупных размерах путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины) )”, — сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, КП "Киевводфонд" и частное предприятие заключили договор. Речь шла о строительстве артезианской скважины на Вышгородской улице, 10 в Оболонском районе г. Киева. Подрядная организация для выполнения работ привлекла субподрядчика.

"По результатам геофизических исследований, проведенных в ходе проведения судебной строительно-технической экспертизы, установлено, что глубина построенной артезианской скважины составляет почти 160 метров, хотя по заявленному проекту и паспорту глубина — 270 метров", — сообщили в прокуратуре.

То есть предприятия построили скважину, которая фактически на 110 метров меньше, чем было предусмотрено условиями договора. При этом объемы фактически выполненных работ исполнители возвысили почти 580 тысяч гривен. То есть на эту сумму нанесен ущерб столичному бюджету.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В прокуратуре напомнили, что ранее было сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств при строительстве этой скважины должностным лицам КП "Киевводфонд".

По указанному адресу размещаются бюветный комплекс. Компанию, строившую скважину, в прокуратуре не указывают. Однако портал "Комментарии" выяснил, что в 2021 году проводили соответствующий тендер. Победителем торгов определили ООО "Гидротехнобур", стоимость работ составила 4572830 грн.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предприниматель в Киевской области присвоил 300 тыс. грн бюджетных средств.