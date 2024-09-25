Адвокат устроил стрельбу в загородном комплексе в Киевской области: что известно

В загородном комплексе Вышгородского района произошла стрельба. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской областной прокуратуры.



Стрельба в Киевской области. Фото Национальной полиции

"При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту грубого нарушения общественного порядка в загородном комплексе Вышгородского района с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что по предварительной информации, 24 сентября около 18:00 адвокат произвел выстрелы с балкона гостиничного номера одного из загородных комплексов Киевщины. Инцидент, по данным прокуратуры, возник из-за конфликта с администрацией заведения.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

“Решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении. Проводятся неотложные следственные действия”, — сообщили в прокуратуре.

В полиции Киевской области добавили, что личность задержанного установили — им оказался 36-летний житель столицы.

“В момент прибытия полиции он находился с признаками алкогольного опьянения. Потерпевшие от его действий отсутствуют”, — отметили в полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина устроил стрельбу в магазине в Киевской области. Инцидент произошел 22 сентября в Обуховском районе Киева. По информации полиции, неизвестный мужчина зашел в магазин в Обуховском районе и начал хаотическую стрельбу. В результате его действий был ранен продавец и владелец заведения. После нападения неизвестный скрылся.



