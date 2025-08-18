Зверский удара РФ по Харькову: что известно о погибших и раненых

В Харькове из-за ночной атаки российских беспилотников погибли двое людей и годовалый ребёнок. Ранены 17 человек, среди пострадавших шестеро детей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

Градоначальник отметил, что вражеские "шахеды" ударили по Индустриальному району Харькова. Один из ударов пришёлся по многоквартирному жилому дому.

В результате взрыва возник пожар в двух подъездах: в первом горели этажи со второго по четвёртый, во втором – горел последний этаж. Из-за обрушения перекрытий существует угроза, что под завалами могут оставаться люди.

Стоит отметить, поздно вечером, 17 августа, российские войска тоже атаковали Харьков. Однако в тот раз по Индустриальному району прилетела баллистическая ракета.

Как уточнили во власти, удар был около домов. В результате прилета пострадали более 10 многоэтажных жилых домов. Взрывной волной выбито более 1000 окон. Кроме того, повреждены 5 припаркованных авто.

Известно, что в результате этой атаки пострадали 11 человек — все они получили острую реакцию на стресс.

