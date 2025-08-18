logo

BTC/USD

115401

ETH/USD

4322.25

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Зверский удара РФ по Харькову: что известно о погибших и раненых
commentss НОВОСТИ Все новости

Зверский удара РФ по Харькову: что известно о погибших и раненых

РФ ударила "Шахедами" по Харькову: дрон попал в дом, загорелись подъезды

18 августа 2025, 06:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Харькове из-за ночной атаки российских беспилотников погибли двое людей и годовалый ребёнок. Ранены 17 человек, среди пострадавших шестеро детей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Зверский удара РФ по Харькову: что известно о погибших и раненых

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

Градоначальник отметил, что вражеские "шахеды" ударили по Индустриальному району Харькова. Один из ударов пришёлся по многоквартирному жилому дому.

В результате взрыва возник пожар в двух подъездах: в первом горели этажи со второго по четвёртый, во втором – горел последний этаж. Из-за обрушения перекрытий существует угроза, что под завалами могут оставаться люди.

Стоит отметить, поздно вечером, 17 августа, российские войска тоже атаковали Харьков. Однако в тот раз по Индустриальному району прилетела баллистическая ракета.

Как уточнили во власти, удар был около домов. В результате прилета пострадали более 10 многоэтажных жилых домов. Взрывной волной выбито более 1000 окон. Кроме того, повреждены 5 припаркованных авто.

Известно, что в результате этой атаки пострадали 11 человек — все они получили острую реакцию на стресс.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты усиливают обстрелы Украины — под массированными ударами пограничные и прифронтовые населенные пункты. Так, 5 августа враг ударил по многоэтажному дому в Купянске. Под завалами могут находиться люди – две женщины и мужчина. Однако по состоянию на 8 августа специалисты еще не приступили к разбору завалов.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские пограничники фиксируют усиление атак со стороны страны-агрессора на Сумском и Харьковском направлениях, однако противник не рискует пока что применять бронированную технику. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ihor_terekhov/2975
Теги:

Новости

Все новости