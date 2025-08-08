В Харьковской области люди оказались в ловушке: четвертые сутки под завалами без помощи

Рубрики
Оккупанты усиливают обстрелы Украины — под массированными ударами пограничные и прифронтовые населенные пункты. Так, 5 августа враг ударил по многоэтажному дому в Купянске. Под завалами могут находиться люди – две женщины и мужчина. Однако по состоянию на 8 августа специалисты еще не приступили к разбору завалов.
Последствия обстрела. Фото Харьковской областной прокуратуры
Руководитель Купянского РВА Андрей Канашевич рассказал, что начать работы не позволяет ситуация с безопасностью, пишет издание "Суспільне. Харків".
По его словам, это очередная точка, на которой придется работать уже после того, как будет обеспечен безопасный вход на место. Такие места, по его словам, уже есть в Двуречной, и в Ковшаровке, и по левому берегу, по населенному пункту Петропавловка.
По его словам, многоэтажное здание в Купянске вражеские войска разрушили 5 августа ударами управляемыми авиабомбами. В жилом доме обрушились плиты перекрытия. Родственники и знакомые трех человек, которые могут находиться под завалами, сообщили правоохранителям, что они не выходят на связь.
