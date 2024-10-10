Жилье для жителей Харьковщины приобретут за бюджетные средства: кто первый в списке

Региональная комиссия приняла решение о предложениях по распределению средств государственной субвенции для улучшения условий жизни детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская, информирует портал "Комментарии".

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"Продолжаем работать над развитием и поддержкой семейных форм воспитания на Харьковщине и улучшением условий жизни детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Особое внимание уделяем созданию условий для возвращения семей ДДСТ (детских домов семейного типа), которые находятся за пределами Харьковской области. Этот вопрос находится на личном контроле начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. В ходе сегодняшнего заседания были рассмотрены предложения по распределению субвенции из государственного бюджета в размере 12,6 миллиона гривен. Средства будут направлены на приобретение жилья для детских домов семейного типа, которые потеряли свои дома из-за военной агрессии россии", — отметила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

Члены региональной комиссии рассмотрели ходатайство Купянской и Чугуевской районных военных администраций об обеспечении жильем двух ДДСТ, функционировавших на территории громад этих районов. Из-за боевых действий и разрушенных домов семьи вынуждены были переехать в другие регионы.

По предварительному согласованию семей обеспечено соответствующее информирование Люботинского городского совета и Высочанского поселкового совета о рассмотрении данного вопроса на заседаниях местных комиссий.

Рассмотрев все обращения и ходатайства, региональная комиссия приняла решение о предложениях по распределению средств государственной субвенции в сумме 11,26 миллиона гривен. Из этой суммы 5,64 миллиона гривен будет назначено на приобретение жилья для ДДСТ из Волчанска на территории Высочанской громады, а 5,62 миллиона гривен — для ДДСТ из Купянского района на территории Люботинской громады. Нераспределенный остаток субвенции составляет 1,42 миллиона гривен.