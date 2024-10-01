За возвращение эвакуированных детей домой будут судить их родителей

В суд передали первое дело по лишению родительских прав за то, что вернули эвакуированных детей в Волчанскую громаду. Об этом в эфире "Суспильное. Студия" рассказал руководитель военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили.

Иллюстративное фото

"В первую очередь полиция выписывает на родителей админштраф. На этом, как говорится, информационная работа заканчивается, потому что после штрафа люди эвакуируются и больше не возвращаются. Были другие причины и последствия — одно дело у нас уже передано в суд по лишению родительских прав", — сказал Гамбарашвили.

В Волчанской громаде продолжается обязательная эвакуация жителей и успешно завершили принудительную эвакуацию всех детей, отметил руководитель ГВА.

" Важно эвакуироваться, потому что это ситуация безопасности: дети не имеют права находиться на территории громады. Взрослые имеют право решать, оставаться им или нет, но мы как органы власти должны сохранить детей. Безопасность и жизнь детей – превыше всего ".

27 сентября в полиции Харьковщины сообщили, что из громады вывезли последних пятерых детей.

Также, по данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, 178 детей с семьями были эвакуированы с 9 по 25 сентября из отдельных населенных пунктов Купянского района. Еще остается эвакуировать 91 ребенка с семьями из трех громад района.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В двух областях объявили принудительную эвакуацию

Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковщины и Донетчины объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями. Такие решения Харьковской и Донецкой ОВА единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения, сообщают в Минреинтеграции.

Так, принята обязательная эвакуация принудительным способом 269 детей с их семьями из 29 населенных пунктов Купянского района Харьковской области. Для осуществления эвакуации из Харьковской области будет развернут сборный и приемный пункты эвакуации.

Также речь идет о трех населенных пунктах Волновахского района Донецкой области.