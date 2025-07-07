В Харькове вражеские БПЛА попали в многоэтажки: что известно о пострадавших

Утром 7 июля российские террористические войска атаковали Харьков ударными дронами, в многоэтажке возник пожар, среди 20 пострадавших есть дети. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

Ближе к 6 утра Игорь Терехов сообщил в соцсети, что Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа "Шахед". Под ударом оказался Шевченковский район города. Мэр отметил, что возможны повторные удары по Харькову и через несколько минут сообщил о повторных взрывах в городе.

В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА – возникло возгорание на 9 этаже жилого дома.

Еще два прилета были в Слободском районе. Там также зафиксировали попадание в многоэтажку.

Позже Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки по Шевченковскому району возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания составляет 10 м кв., есть пострадавшие.

Он отметил, что количество пострадавших возросло до 23 пострадавших, среди которых 3 детей (15 в Шевченковском районе и 8 в Слободском).

"Всем оказывается медицинская помощь. На месте работают подразделения ГСЧС", – отметил глава ОВА.

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