Враг ударил по переправам и перерезал дорогу в Харьковской области

Оккупанты продолжают уничтожать логистические маршруты на Харьковщине. В частности, враг перерезал дорогу, соединяющую Купянск и Боровую. Это можно увидеть на обновленных картах проекта DeepState, где этот путь значится в "серой зоне", то есть оккупанты имеют огневой контроль над этим путем, и там идут бои.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

За сутки в Харьковской области зафиксировали 11 обстрелов КАБами. В том числе "прилетело" по областному центру, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

"Два района, больших разрушений нет. Обстрелы потерпел и север области. Купянское направление – самое тяжелое. На левом берегу реки Оскол мы не можем обеспечить восстановление критической инфраструктуры, а враг ее постоянно уничтожает. Вчера был нанесен врагом удары по переправам через эту реку, что усложняет эвакуационные мероприятия", — отметил Синегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харьковской области обсудили усиление гуманитарной помощи и эвакуации населения

Об этом говорилось в ходе заседания Управления ООН по координации гуманитарных дел OCHA Ukraine с участием заместителя начальника Харьковской ОВА Евгения Иванова, представителей международных благотворительных фондов и локальных волонтерских организаций.

"В результате вражеской вооруженной агрессии в Харьковской области планируем эвакуировать из прифронтовых громад на Купянском и Боровском направлениях еще около 9 тысяч жителей. Все люди, которые из-за вооруженной агрессии врага вынужденно покидают свои дома, нуждаются в постоянной гуманитарной помощи, в частности продуктовых и гигиенических наборах, денежной поддержке, юридической поддержке и психологическом сопровождении. Отдельный важный вопрос – надлежащее устройство мест компактного расположения эвакуированных лиц на территории Харьковской области с учетом потребностей людей из маломобильных групп населения", – отметил Евгений Иванов.