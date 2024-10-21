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Власти Харькова активно оформляют кредиты: как планируют потратить средства

На какие программы планируют потратить кредитные средства

21 октября 2024, 16:15
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Кречмаровская Наталия

Харьковские городские власти планируют получить гранты и оформить кредиты, часть средств из которых пойдет на финансирование коммунальных предприятий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

Власти Харькова активно оформляют кредиты: как планируют потратить средства

Иллюстративное фото

"Депутаты Харьковского городского совета сегодня, 21 октября, на внеочередной сессии приняли решение об условиях привлечения инвестиционного гранта в размере 10 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития", — говорится в сообщении.

В Департаменте развития муниципального менеджмента отметили, что это решение позволит частично компенсировать временные потери дохода из-за вооруженной агрессии РФ коммунальным предприятиям города и обеспечить бесперебойное предоставление услуг населению. Финансовую поддержку получат КП "Харьковский метрополитен", КП "Троллейбусное депо №2", КП "Салтовское трамвайное депо" и КП "Харьковские тепловые сети".

Также депутаты утвердили решение об осуществлении местного заимствования в размере 25 млн евро в бюджет Харьковской городской территориальной громады в 2024 году. Так, коммунальные предприятия получат финансовую поддержку для обеспечения их функционирования, а КП "Троллейбусное депо №2" – помощь на погашение кредита, предоставленного ранее ЕБРР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Харьковский городской совет внес изменения в бюджет городского территориального общества на 2024 год.

В Департаменте бюджета и финансов это обусловлено внесением в расходную часть бюджета средств заимствования на финансирование текущих расходов в части поддержки коммунальных предприятий, а также предоставлением Харькову межбюджетных трансфертов.




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Источник: https://t.me/citykharkivua/58650
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