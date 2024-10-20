В Харьковской прокуратуре сообщили, какие пенсии получают руководитель и его заместители

У руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова и его заместителей нет инвалидностей каких-либо групп. Они получают пенсию по выслуге лет. Об этом в комментарии журналистам Суспильного рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует портал "Комментарии".

Александр Фильчаков. Фото из открытых источников

Согласно декларации руководителя облпрокуратуры Фильчакова, его пенсия в 2023 году составила 823 тысяч 71 гривну.

По словам Дмитрия Чубенко, во всех областях Украины по приказу генпрокурора Андрея Костина инициировали служебное расследование и сбор информации о наличии инвалидностей у прокуроров всех уровней.

"На подсчет точных цифр и установления оснований получения инвалидностей нужно еще некоторое время, поскольку в органах прокуратуры Харьковской области работает 471 прокурор. Сбор такого массива информации связан с запросами в различные учреждения и проверку предоставленной информации", — сказал Дмитрий Чубенко.

По его словам, в начале следующей недели собранную Харьковской облпрокуратурой информацию передадут Офису генерального прокурора Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

СМИ: Более 200 прокуроров областных прокуратур получают пенсии

Скандал с работниками прокуратуры, получающими пенсии, набирает обороты. СМИ обнародован рейтинг руководителей областных прокуратур с высокими пенсиями.

После публикации информации о прокурорах-пенсионерах из Хмельницкой прокуратуры Цензор.НЕТ решил проанализировать декларации других работников областных прокуратур в разных регионах Украины. На основе анализа удалось составить перечень из 15 руководителей областных прокуратур, получающих наибольшую пенсию:

Открывает рейтинг Станислав Муратов (43 года) – заместитель руководителя Харьковской прокуратуры, за 2023 год получивший 1 152 155 грн пенсии. Впервые пенсию указал в своей декларации за 2020 год.

Несколько уступает ему также заместитель руководителя прокуратуры Харьковщины Андрей Кравченко (39 лет). В 2023 году он получил 1015225 грн пенсии. Впервые пенсия появилась в декларации Кравченко в 2021 году.

Тройку замыкает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков (45 лет). В 2023 году он задекларировал 823071 грн пенсии. Согласно декларации, начал получать он ее в 2020 году.

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