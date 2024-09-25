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В Харьковской области произошел мощный взрыв: есть пострадавшие

Молодой человек подорвался на взрывчатке

сегодня, 09:52
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Недилько Ксения

Вчера около 16:35 в поле вблизи с. Большая Камышеваха Изюмского района во время выполнения сельскохозяйственных работ на взрывном устройстве взорвался трактор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

В Харьковской области произошел мощный взрыв: есть пострадавшие

Иллюстративное фото

19-летний водитель получил телесные повреждения в виде ожогов, он госпитализирован.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Прокуроры вместе со следователями полиции принимают все меры для документирования преступлений, совершенных военнослужащими россии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

По данным следствия, 24 сентября с 15:20 по 15:40 вооруженные силы россии нанесли массированные удары из тактической авиации по Харькову . В Киевском районе города авиационный боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом. Погибла женщина, еще 20 человек получили травмы разной степени тяжести. В Киевском районе правоохранители обнаружили еще одно попадание по открытому земельному участку. Немышлянский район: зафиксировано попадание авиабомбы по цеху хлебозавода. Погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Все пострадавшие – сотрудники предприятия. В Салтовском районе авиабомба попала вблизи домов и детской площадки. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также в этом районе зафиксировано еще одно попадание по открытому участку: ранен мужчина. Также в Шевченковском районе города авиабомба попала в лесополосу. Ужасные фото и видео – по ссылке.



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