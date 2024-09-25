В Харьковской области произошел мощный взрыв: есть пострадавшие

Вчера около 16:35 в поле вблизи с. Большая Камышеваха Изюмского района во время выполнения сельскохозяйственных работ на взрывном устройстве взорвался трактор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Иллюстративное фото

19-летний водитель получил телесные повреждения в виде ожогов, он госпитализирован.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Прокуроры вместе со следователями полиции принимают все меры для документирования преступлений, совершенных военнослужащими россии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

По данным следствия, 24 сентября с 15:20 по 15:40 вооруженные силы россии нанесли массированные удары из тактической авиации по Харькову . В Киевском районе города авиационный боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом. Погибла женщина, еще 20 человек получили травмы разной степени тяжести. В Киевском районе правоохранители обнаружили еще одно попадание по открытому земельному участку. Немышлянский район: зафиксировано попадание авиабомбы по цеху хлебозавода. Погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Все пострадавшие – сотрудники предприятия. В Салтовском районе авиабомба попала вблизи домов и детской площадки. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также в этом районе зафиксировано еще одно попадание по открытому участку: ранен мужчина. Также в Шевченковском районе города авиабомба попала в лесополосу. Ужасные фото и видео – по ссылке.