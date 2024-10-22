В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация: куда вывозят людей

За прошедшие сутки из двух районов на Харьковщине выехали в безопасные места 214 местных жителей. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Эвакуация в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Он отметил, что с Купянского направления выехали 194 человека. С Боровского направления – 20 человек, из них 9 детей.

В общем, подлежат эвакуации:

Купянское направление: 9 тысяч 187 человек (265 с левого берега).

Резервные места для эвакуированных созданы, выезд бесплатный.

Боровское направление: 171 человек.

"Если вы или ваши близкие решили выехать на более безопасные территории, пожалуйста, зарегистрируйтесь в Боровском поселковом совете для получения гуманитарной и финансовой помощи.

Регистрация: Физкультурно-оздоровительный комплекс, 08:00-12:00, рабочие дни. Жители старостинских округов могут регистрироваться по телефону: 063 496 54 00 (горячая линия Боровского совета)", — отметил председатель ХОВА.

Полиция, ГСЧС, медики скорой помощи, БО "Координационный гуманитарный центр" и другие волонтерские организации в координации с ХОВА ежедневно проводят эвакуацию гражданского населения.

На сегодняшний день из населенных пунктов Купянского и Боровского направлений запланировано эвакуировать 65 человек.

В настоящее время временно размещено 69 человек в общежитиях Харькова.

"Сохраните жизнь себе и своим родным! Звоните 0 800 33 92 91 – мы обеспечим сопровождение и поддержку во время эвакуации", – подчеркнул Олег Синегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Как будут работать подземные школы в Харькове во время каникул

Осенние каникулы у школьников Харькова в этом году будут, однако подземные школы будут продолжать работу. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Для маленьких харьковчан под землей оборудовали обучающие пространства на шести станциях метрополитена, также построили подземную школу, напомнил Терехов.

"Кроме того, мы сегодня строим 6 подземных школ. Три из них уже надеемся в скором времени завершить для того, чтобы дети имели возможность учиться”, – сказал мэр. Во время каникул дети смогут учиться факультативно, чтобы наверстать образовательные потери.