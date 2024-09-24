В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию: где именно

Из отдельных населенных пунктов Боровской громады объявляется обязательная эвакуация. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Боровского поселкового совета.

Эвакуация в Харьковской области. Фото из открытых источников

В частности, речь идет об эвакуации гражданских жителей из населенных пунктов, наиболее приближенных к линии фронта, а именно:

Изюмский старостинский округ – с. Дружелюбовка, с. Ольговка, с. Андреевка, с. Новый Мир, с. Глущенково, с. Красный Став;

Первомайский старостинский округ – с. Первомайское, с. Копанки, с. Зеленый Гай, с. Вишневое;

Богуславский старостинский округ – с. Загрызово, с. Лозовая;

Чернещинский старостинский округ – с. Чернещина, с. Степное, с. Новоселовка.

Учитывая постоянные обстрелы и учитывая ситуацию безопасности на территории громады, с целью сохранения жизни и здоровья граждан, Боровская поселковая военная администрация отмечает необходимость эвакуации гражданского населения из указанных населенных пунктов в кратчайшие сроки.

Начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный подписал распоряжение №512-од "О проведении обязательной эвакуации населения в отдельных населенных пунктах Боровской поселковой территориальной громады Изюмского района" на основе соответствующего решения комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По вопросам эвакуации гражданам можно обращаться по телефонам:

0 800 339 291 – бесплатная круглосуточная горячая линия по вопросам эвакуации благотворительной организации "Координационный гуманитарный центр" Харьковской области;

063 496 54 00 – горячая линия Боровского поселкового совета.

"Пожалуйста, не медлите! Сохраните свою жизнь и своих родных. Обращайтесь по указанным номерам телефонов. Вам помогут выехать и найти приют, в случае необходимости окажут психологическую, юридическую и гуманитарную помощь", – отмечают в громаде.