В Харьковской области мужчина насиловал своих несовершеннолетних дочерей

При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 42-летнему мужчине по факту изнасилования лиц, не достигших 14 лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

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По данным следствия, житель одного из населенных пунктов Лозовского района с весны 2022 систематически насиловал своих дочерей. Потерпевшим девочкам к моменту начала совершения преступления было 10 и 13 лет. Действия сексуального характера мужчина совершал, когда оставался с дочерьми наедине и в дальнейшем приказывал никому не сообщать об этом.

Противоправные действия злоумышленник совершал до октября этого года, пока правоохранители не разоблачили его.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование – СВ Лозовского РУП ГУНП в Харьковской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве мужчина изнасиловал падчерицу с врожденными психическими расстройствами. Девушка забеременела и родила ребенка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

48-летний мужчина, уроженец города Горловка, будет судим за совершение преступления. Обвинительный акт в суд направила Оболонская окружная прокуратура Киева. Мужчине инкриминируют изнасилование 22-летней падчерицы, которая не способна осознавать последствия своих действий (ч. 2 ст. 152 УК Украины). Мать девушки узнала о беременности после приема у врача-гинеколога. Девушка уже была на 6 месяце беременности.