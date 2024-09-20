В Харьковской области из-за пожаров эвакуируют людей: ситуация сложная

В Изюмском районе продолжаются масштабные лесные пожары. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире "Единых новостей", информирует портал "Комментарии".

Олег Синегубов. Фото: скриншот телемарафона

Общая площадь, охваченная чрезвычайной ситуацией, составляет около 719 гектаров. Для ликвидации последствий и безопасности было привлечено около 50 единиц специальной техники и 150 специалистов. В результате оперативных действий удалось эвакуировать 2 взрослых и 5 несовершеннолетних из зоны потенциальной опасности. Благодаря слаженным действиям спасателей и других служб, жертв и пострадавших среди местного населения удалось избежать.

"Сегодня работаем на Изюмщине. Ситуация на Боровой сложная, несмотря на постоянные обстрелы в громаде проживает более 2000 человек. Врагом разрушена значительная часть инфраструктуры. Провели сегодня совещание с местным руководством по отопительному сезону, гуманитарной помощи и предоставлению социальных услуг населению", — сообщил начальник Харьковской ОВА.

Идет эвакуация гражданского населения из прифронтовых общин Купянского района.

"В общей сложности из 29 населенных пунктов трех общин уже эвакуировано около 68 семей с детьми, обеспечив их перемещение в безопасные места. В то же время эвакуационные работы продолжаются, ведь должны эвакуировать еще 201 семью", — подчеркнул Олег Синегубов.

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