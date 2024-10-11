В Харькове сообщили, что будет зимой в городе

КП "Харьковские тепловые сети" завершает ремонтную кампанию в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщили на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета 10 октября, передает портал "Комментарии".

Зима в Харькове. Фото из открытых источников

По информации Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности города, подготовка городского хозяйства к работе в осенне-зимний период проводилась с учетом опыта предыдущих отопительных периодов, прошедших уже во время полномасштабного вторжения.

На сегодняшний день внутридомовые сети поставок тепловой энергии и горячей воды уже подготовлены в 99% жилых домов. Кроме того, в рамках децентрализации системы теплоснабжения на объектах ХТС было установлено 25 когенерационных газовых установок и 31 блочно-модульная котельная.

Для обеспечения стабильного функционирования улично-дорожной сети города подготовлено 298 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. Также коммунальщики провели все необходимые мероприятия по подготовке электротранспорта, автобусов, контактной сети для работы в осенне-зимний период.

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Терехов: многие коммунальщики воюют, есть определенный дефицит кадров

На коммунальных предприятиях Харькова есть незначительный дефицит кадров. Об этом 10 октября сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, сообщает портал "Комментарии".

В то же время, мэр отметил, что благодаря помощи волонтеров и международных организаций городу удается оперативно устранять последствия вражеских атак.

"Я очень благодарен всем работникам наших коммунальных служб, ГСЧС, полиции и волонтерам, которые мгновенно реагируют на все вызовы и очень тяжело работают. Определенный дефицит кадров у нас есть, ведь идет война, и многие работники коммунальных предприятий защищают нашу страну в составе Вооруженных Сил" Украины. Но, несмотря на это, мы справляемся", — сообщил Игорь Терехов.