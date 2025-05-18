В Харькове смерть мужчины в ТЦК: что произошло

В Харькове мужчина выпрыгнул из окна РТЦК и скончался на месте. Полиция начала уголовное производство. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Смерть мужчины в ТЦК. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в Харькове 12 мая мужчина 39 лет погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Как проинформировали в полиции, на месте работала следственно-оперативная группа, которая не обнаружила признаков насильственной смерти, кроме травм, полученных во время падения.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "самоубийство".

Материалы дела передали в Государственное бюро расследований для проверки действий сотрудников РТЦК и СП. Расследование продолжается.

Стоит обратить внимание, что фатальные случаи с военнообязанными, связанными с нахождением военнообязанных на территории или здании ТЦК, происходят не впервые.

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Как сообщил мэр Игорь Терехов, пострадавший – это харьковчанин, учитель истории, прав человека и "Защиты Отечества". Классный руководитель 8 класса.

"Мужчина, который имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликт и не сопротивлялся. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему силы", – отметил Игорь Терехов.

По словам мэра, обобщать всех с этой ситуацией нельзя, — в ТЦК работает много достойных людей, искренне служащих Украине.



