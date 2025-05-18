В Харькове смерть мужчины в ТЦК: что произошло

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Кравцев Сергей
В Харькове мужчина выпрыгнул из окна РТЦК и скончался на месте. Полиция начала уголовное производство. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.
Смерть мужчины в ТЦК. Фото: из открытых источников
Отмечается, что в Харькове 12 мая мужчина 39 лет погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
Как проинформировали в полиции, на месте работала следственно-оперативная группа, которая не обнаружила признаков насильственной смерти, кроме травм, полученных во время падения.
По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "самоубийство".
Материалы дела передали в Государственное бюро расследований для проверки действий сотрудников РТЦК и СП. Расследование продолжается.
Стоит обратить внимание, что фатальные случаи с военнообязанными, связанными с нахождением военнообязанных на территории или здании ТЦК, происходят не впервые.
Читайте также на портале "Комментарии" — несколько дней назад соцсети облетело шокирующее видео, на нем работник одного из терцентров комплектования Харькова бьет мужчину возле автомата с водой.
Как сообщил мэр Игорь Терехов, пострадавший – это харьковчанин, учитель истории, прав человека и "Защиты Отечества". Классный руководитель 8 класса.
По словам мэра, обобщать всех с этой ситуацией нельзя, — в ТЦК работает много достойных людей, искренне служащих Украине.
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