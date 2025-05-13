Терехов осудил действия ТЦК в Харькове и сообщил, кого избил военный

Несколько дней назад соцсети облетело шокирующее видео, на нем работник одного из терцентров комплектования Харькова бьет мужчину возле автомата с водой.

Игорь Терехов и учитель из Харькова, которого избили ТЦК

Как сообщил мэр Игорь Терехов, пострадавший – это харьковчанин, учитель истории, прав человека и "Защиты Отечества". Классный руководитель 8 класса.

"Мужчина, который имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликт и не сопротивлялся. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему силы", – отметил Игорь Терехов.

По словам мэра, обобщать всех с этой ситуацией нельзя, — в ТЦК работает много достойных людей, искренне служащих Украине.

"Однако такие случаи, как этот, бьют по доверию к государству и обесценивают подвиг настоящих защитников. Они играют в пользу врага и раскалывают общество изнутри. Я официально обращаюсь к руководству всех правоохранительных органов с просьбой провести полное расследование и наказать виновного. Это уже не просто очередной инцидент — это принципиальный вопрос справедливости, который особенно важен в условиях войны, когда каждый носящий форму должен быть примером чести, а не наоборот", – отметил Терехов.

Он призвал медиа и общественность не оставаться в стороне.

"Нам нужна единая позиция. Мы строим демократическое государство, в котором каждый – учитель, военный, медик или кто-либо другой – имеет право на защиту и достойное отношение", – отметил мэр.

Отметим, что несколько дней назад в Харькове сотрудник ТЦК ударил в живот мужчину. В Харьковском ТЦК и СП заявили, что конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, допустившего участие в переросшем в физическое противостояние споре.