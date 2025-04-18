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В Харькове россияне попали в многоэтажку: что известно о погибших и раненых

В результате удара по Харькову есть погибший и уже 54 пострадавших

сегодня, 07:15
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Кравцев Сергей

В Харькове российская баллистическая ракета с кассетной начинкой ударила по многоэтажке. Подтверждена гибель одного человека, также 54 пострадавших. Эту информацию мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в соцсетях.

В Харькове россияне попали в многоэтажку: что известно о погибших и раненых

Взрыв. Фото: из открытых источников

"Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди", – отметил градоначальник Харькова.

Синегубов уточнил, что среди пострадавших два ребенка: 4 года и неполных 3 года. Он добавил, что количество пострадавших выросло до 54.

"По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие". – рассказал Игорь Терехов.

В результате удара пострадали 15 многоквартирных домов.                                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — враг продолжает накрывать огнем населенные пункты Харьковщины, убивая мирных жителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские военные совершили комбинированную атаку по г. Изюм Харьковской области. За указанное время враг нанес удары двумя ракетами и пятью беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные помещения, учебное заведение.

Ранения получили пять человек: две женщины, двое мужчин и девочка 7 лет. Еще две жительницы испытали острый шок.




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