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Под ударом оказалась Харьковская область: есть жертвы

Россияне бьют из артиллерии по Харьковщине: есть погибшие

сегодня, 14:52
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Недилько Ксения

Враг продолжает накрывать огнем населенные пункты Харьковщины, убивая мирных жителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Под ударом оказалась Харьковская область: есть жертвы

Иллюстративное фото

"Г. Купянск. В результате артиллерийских обстрелов погибли 68-летний мужчина и 61-летняя женщина.

с. Шевченково. В результате обстрела из РСЗО травмы не совместимые с жизнью получили 77-летняя женщина и 52-летний мужчина", – сообщил глава области.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 14 апреля около 9:00 вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел г. Купянск. Попадание по жилому сектору.

Погибли два человека: мужчина 68 лет и 61-летняя женщина.

Еще одна жительница, которой 72 года, испытала острую реакцию на стресс.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска запустили беспилотники в ночь на 14 апреля и попали в гражданское предприятие в Салтовском районе Харькова. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания пожар", – говорится в сообщении. Игорь Терехов сообщил, что пострадавших в результате атаки российского беспилотника нет. После удара начался масштабный пожар, площадь которого достигла тысячи метров. По словам городского головы, дрон попал в складские помещения с продуктами питания. Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов.                                                                                                                   



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