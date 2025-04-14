Под ударом оказалась Харьковская область: есть жертвы

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Недилько Ксения
Враг продолжает накрывать огнем населенные пункты Харьковщины, убивая мирных жителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Иллюстративное фото
"Г. Купянск. В результате артиллерийских обстрелов погибли 68-летний мужчина и 61-летняя женщина.
с. Шевченково. В результате обстрела из РСЗО травмы не совместимые с жизнью получили 77-летняя женщина и 52-летний мужчина", – сообщил глава области.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 14 апреля около 9:00 вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел г. Купянск. Попадание по жилому сектору.
Погибли два человека: мужчина 68 лет и 61-летняя женщина.
Еще одна жительница, которой 72 года, испытала острую реакцию на стресс.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска запустили беспилотники в ночь на 14 апреля и попали в гражданское предприятие в Салтовском районе Харькова. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания пожар", – говорится в сообщении. Игорь Терехов сообщил, что пострадавших в результате атаки российского беспилотника нет. После удара начался масштабный пожар, площадь которого достигла тысячи метров. По словам городского головы, дрон попал в складские помещения с продуктами питания. Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов.
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