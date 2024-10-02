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В Харькове раздались взрывы: КАБ попал в многоэтажный дом (ОБНОВЛЕНО)

Что известно о последствиях обстрела Харькова

2 октября 2024, 23:29
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Кречмаровская Наталия

Российские войска снова обстреливают Харьков. Город под ударами КАБов. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, информирует портал "Комментарии".

В Харькове раздались взрывы: КАБ попал в многоэтажный дом (ОБНОВЛЕНО)

Иллюстративное фото

“В городе раздались взрывы! Харьков под атакой вражеских КАБов. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски”, – предупредил мэр города.

В Воздушных силах ВС Украины предупреждали об угрозе обстрела КАБА Харьковской области.

"Предварительно удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам. Информация о жертвах и разрушениях уточняется”, отметил Игорь Терехов.

Также глава города сообщил, что удар одного из КАБ пришелся по жилой многоэтажке. Относительно жертв – информация собирается.

Игорь Терехов уточнил, что на месте прилета по многоэтажке пожар — горит дом и автомобиль возле него. "Имеем предварительную информацию о восьми пострадавших", — сообщил мэр города.

Напомним, что военный специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал об эффективном оружии, которое применяет Россия против украинских военных.

"Благодаря модернизации КАБов дальность полета управляемых авиабомб увеличилась. По его словам, КАБ — очень мощное оружие, которое враг активно применяет против украинских военных на всех позициях. Сейчас мы говорим о модификации КАБ с бомбой весом 500 кг. Это очень мощное средство, и что главное для нашего врага – это очень дешевое средство. И наши ребята очень страдают от этого средства по всем фронтам. До этого мы видели, как враг применяет КАБ в 5-15 км от линии фронта", — прокомментировал ситуацию эксперт.

"Они (россияне) нашли против нас это эффективное оружие. Я действительно считаю, что для нас на всех фронтах это проблема №1. Для всей нашей пехоты. То есть мы теряем наши позиции только через эти КАБы", — рассказал "Флэш".

Узнать подробнее об угрозе, которую несут управляемые авиабомбы, можно по ссылке.



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