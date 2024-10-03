В Харькове переплатят на ремонте кровли Политеха

В Харькове значительные разрушения социальных и жилых объектов в результате российской вооруженной агрессии. Постоянно объявляют тендеры на разработку проектов и ремонтные работы по ликвидации последствий вражеских ударов. Национальный технический университет "Харьковский Политехнический Институт" выбрал компанию, которая будет ремонтировать кровлю одного из корпусов. Победителя выбирали на аукционе, проведя соответствующий тендер. Однако цены в смете завышены, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского антикоррупционного центра.



Харьковский Политех. Фото из открытых источников

Так, Национальный технический университет "Харьковский Политехнический Институт" заключил соглашение с ООО "Ремсервис-М" по ремонту кровли одного из корпусов стоимостью 750 000 гривен. Речь идет о капитальном ремонте кровли административного здания НТНЦ НТУ ХПИ.

Цена на наплавляемый рубероид нижнего слоя в смете составляет 290 гривен за метр, а верхнего – 336 грн за метр. В каталоге "Эпицентра" не удалось найти ни одного материала с подобными ценами. Но есть несколько предложений по вдвое меньшей стоимости”, — говорится в сообщении ХАЦ.

В полтора раза в смете завышена цена на цемент М 400. Если в Харькове по частям можно приобрести мешок цемента по 5-5,5 грн за килограмм, то в университетской смете он стоит 8 грн за килограмм.

В ХАЦ уточнили, что учредителями ООО Ремсервис-М являются Елена и Виктор Малинка. Соглашение со стороны университета подписал проректор Магомедемин Гасанов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько потратят на ремонт моста в Харькове и какие работы планируют провести.