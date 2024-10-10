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В Харькове определились с домами, требующими демонтажа (адреса)

Из-за обстрелов многие дома значительно пострадали, особенно на Салтовке

сегодня, 16:41
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Недилько Ксения

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 10 октября, утвердил перечень объектов, поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ, требующих проведения неотложных аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

В Харькове определились с домами, требующими демонтажа (адреса)

Обстрелянный дом. Фото: ХГС

Согласно решению, частичный демонтаж проведут в многоквартирном доме по ул. Наталии Ужвий, 96 (2-й подъезд).

Кроме того, в перечень подлежащих демонтажу объектов вошли пять жилых многоэтажек: ул. Наталии Ужвий, 62 и 66, ул. Академика Проскуры 9-в, ул. Метростроителей, 8 и 10. В результате обстрелов они получили значительные повреждения держательных и ограждающих конструкций, степень и характер которых свидетельствуют об опасности аварийного обрушения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Жилье для жителей Харьковщины приобретут за бюджетные средства: кто первый в списке

Региональная комиссия приняла решение о предложениях по распределению средств государственной субвенции для улучшения условий жизни детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская, информирует портал "Комментарии".

"Продолжаем работать над развитием и поддержкой семейных форм воспитания на Харьковщине и улучшением условий жизни детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Отдельное внимание уделяем созданию условий для возвращения семей ДДСТ (детский дом семейного типа), которые находятся за пределами Харьковской области".

В ходе сегодняшнего заседания были рассмотрены предложения по распределению субвенции из государственного бюджета в размере 12,6 миллиона гривен. Средства будут направлены на приобретение жилья для детских домов семейного типа, которые потеряли свои дома из-за военной агрессии россии", — отметила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.



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