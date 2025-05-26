«В Харькове обстреляли военкомат из гранатомета, погибли 36 человек»: что известно

Вражеские Tg-каналы в очередной раз распространяют старый сюжет украинского телеканала об обстреле Харьковского военкомата из гранатомета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

Бывший военкомат в Харькове

Кроме того, пропагандисты сообщают о якобы гибели 36 работников ТЦК и СП в результате обстрела.

"На самом деле событие на видео, распространяемое вражескими пропагандистами, произошло еще в сентябре 2014 года. Именно тогда и был снят этот репортаж. Соответственно, информация о "36 погибших" фейковая. Кроме того, с апреля 2021 года в Украине больше нет военных комиссариатов — их переименовали в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). А с 23 февраля 2022 года ТЦК и СП окончательно заменили военкоматы согласно постановлению КМУ №154. Целью распространения этого видео является манипуляция на фоне мобилизационной кампании, создание образа массового сопротивления общества и делегитимизация украинской власти", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда также распространяла фейки о Харькове, где якобы убили гражданского парня из-за того, что он не прокричал "Слава Украине". На видео, которое распространяют пропагандисты, "убийство", якобы произошло военным ВСУ.

Также "Комментарии" писали , что впервые за все время полномасштабного вторжения в Харькове противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города, отметил мэр Игорь Терехов. Он сообщил, что пострадали 11 человек, среди них – ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Но, к счастью, обошлось без погибших.