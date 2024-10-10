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В Харькове мужчина на заправке совершил поджог

Полицейские задержали мужчину, совершившего поджог кассовой зоны на АЗС в Шевченковском районе Харькова

сегодня, 16:13
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Недилько Ксения

46-летний нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял со стеллажа витрины магазина бутылку с легковоспламеняющимся веществом, облил кассовую зону и поджег. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

В Харькове мужчина на заправке совершил поджог

Заправка в Харькове. Фото: НПУ

Злоумышленник нанес ущерб владельцу заправки на сумму около 70 000 гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

В Харькове мужчина на заправке совершил поджог - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На коммунальных предприятиях города Харькова есть незначительный дефицит кадров . Об этом сегодня, 10 октября, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, информирует портал "Комментарии".

В то же время мэр отметил, что благодаря помощи волонтеров и международных организаций городу удается оперативно устранять последствия вражеских атак. "Я очень благодарен всем работникам наших коммунальных служб, ГСЧС, полиции и волонтерам, которые мгновенно реагируют на все вызовы и очень тяжело работают. Определенный дефицит кадров у нас есть, ведь идет война, и многие работники коммунальных предприятий защищают нашу страну в составе Вооруженных Сил Украины. Но, несмотря на это, мы справляемся", — сообщил Игорь Терехов.

Читайте также: Вчера в Харькове около 15:27 прогремели мощные взрывы. Перед этим в городе была объявлена "Воздушная тревога". Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, удар был совершен по району плотной жилой застройки. Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил: "Оккупанты ударили по Харькову. Экстренные службы выехали на осмотр. Предварительно — частный сектор. Информации о пострадавших в эту минуту не поступало".



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