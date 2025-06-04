В Харькове масштабные пожары: куда ударили оккупанты

В ночь на 4 июня в Харькове прогремели мощные взрывы, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию.

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

"В Харькове слышны несколько взрывов. Город под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны", – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он добавил, что по уточненной информации Ситуационного центра, ракеты попали в Новабаварском районе в гражданское предприятие.

Также Терехов сообщил, что в результате попадания по городу есть пострадавший в Новобаварском районе.

После 3 часов ночи Терехов сообщили о серии взрывов в городе. Зафиксирован удар по частному сектору Новобаварского района. В результате прилетов в Харькове возникли масштабные пожары.

"В результате многочисленных ударов по Харькову вражескими беспилотниками возникли масштабные пожары в промзонах. Также горит частный дом. Соответствующие службы работают на местах прилетов", – сообщил мэр Харькова.

В результате комбинированной вражеской атаки ракетами и БПЛА на Харьков пострадало гражданское предприятие, загорелся частный дом и здание СТО на площади 200 кв.м.

"По уточненной информации нашего Ситуационного центра, для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается. На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом", – рассказал мэр.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью враг нанес удары БпЛА по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар. Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.



