В Харькове масштабные пожары: куда ударили оккупанты

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Кравцев Сергей
В ночь на 4 июня в Харькове прогремели мощные взрывы, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию.
Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников
Он добавил, что по уточненной информации Ситуационного центра, ракеты попали в Новабаварском районе в гражданское предприятие.
Также Терехов сообщил, что в результате попадания по городу есть пострадавший в Новобаварском районе.
После 3 часов ночи Терехов сообщили о серии взрывов в городе. Зафиксирован удар по частному сектору Новобаварского района. В результате прилетов в Харькове возникли масштабные пожары.
В результате комбинированной вражеской атаки ракетами и БПЛА на Харьков пострадало гражданское предприятие, загорелся частный дом и здание СТО на площади 200 кв.м.
Читайте также на портале "Комментарии" — ночью враг нанес удары БпЛА по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар. Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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