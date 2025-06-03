Терминал «Новой почты» полностью разрушен под Харьковом

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Недилько Ксения
Ночью враг нанес удары БпЛА по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар. Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
Уничтоженные почтовые грузовики. Фото: ГСЧС
К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Всего по данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области.
В результате обстрелов погибли 3 человека, пострадали 6 человек.
В г. Купянск пострадали женщины 55, 60, 61 и 62 лет и 59-летний мужчина; в пос. Ковшаровка Купянской громады погибли 62-летняя и 64-летняя женщины; в г. Балаклея погиб 31-летний мужчина, пострадал 38-летний мужчина.
Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:
▪ 17 неуправляемых авиационных ракет;
▪ 17 КАБ;
▪ 18 БпЛА типа "Герань-2";
▪ 4 БпЛА типа "Шахед";
▪ 1 БпЛА (тип устанавливается);
▪ 1 fpv-дрон.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪ в Харьковском районе повреждена инфраструктура почты;
▪ в Купянском районе повреждены 6 частных домов, автомобиль, здание лицея;
▪ в Изюмском районе поврежден частный дом, 3 предприятия.
За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. На Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Довгенького.
На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степное Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленая Роща.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью россияне атаковали "шахедами" Одессу и Чернигов.
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