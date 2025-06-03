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Терминал «Новой почты» полностью разрушен под Харьковом

Харьковщина: в результате атаки российских дронов произошел пожар на территории почтового терминала

3 июня 2025, 09:29
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Недилько Ксения

Ночью враг нанес удары БпЛА по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар. Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Терминал «Новой почты» полностью разрушен под Харьковом

Уничтоженные почтовые грузовики. Фото: ГСЧС

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Всего по данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов погибли 3 человека, пострадали 6 человек.

В г. Купянск пострадали женщины 55, 60, 61 и 62 лет и 59-летний мужчина; в пос. Ковшаровка Купянской громады погибли 62-летняя и 64-летняя женщины; в г. Балаклея погиб 31-летний мужчина, пострадал 38-летний мужчина.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

▪ 17 неуправляемых авиационных ракет;

▪ 17 КАБ;

▪ 18 БпЛА типа "Герань-2";

▪ 4 БпЛА типа "Шахед";

▪ 1 БпЛА (тип устанавливается);

▪ 1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪ в Харьковском районе повреждена инфраструктура почты;

▪ в Купянском районе повреждены 6 частных домов, автомобиль, здание лицея;

в Изюмском районе поврежден частный дом, 3 предприятия.

За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. На Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Довгенького.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степное Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленая Роща.

Терминал «Новой почты» полностью разрушен под Харьковом - фото 2
Терминал «Новой почты» полностью разрушен под Харьковом - фото 3
Терминал «Новой почты» полностью разрушен под Харьковом - фото 4
Терминал «Новой почты» полностью разрушен под Харьковом - фото 5
Терминал «Новой почты» полностью разрушен под Харьковом - фото 6
Терминал «Новой почты» полностью разрушен под Харьковом - фото 7

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью россияне атаковали "шахедами" Одессу и Чернигов.



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