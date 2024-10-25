В Харькове и области готовятся к длительным отключениям света

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вместе с начальником Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым провели рабочую встречу по подготовке Харьковской области к зимнему сезону. Среди участников были представители парламента, сил обороны, полиции, спасательных служб и энергетики. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ХОВА и Игоря Клименко.

Олег Синегубов и Игорь Клименко. Фото: МВД Украины

Среди приоритетных задач, которые обсуждались на совещании, – функционирование пунктов незламности, обеспечение медицинских и социальных учреждений резервными источниками электроснабжения, а также организация эвакуации населения.

"Враг увеличивает интенсивность ударов по региону, используя в абсолютном большинстве КАБ: с начала года зафиксировано более 3700 обстрелов КАБ, в 2023 году таких было чуть более 100.

Большинство пораженных целей – энергетическая и гражданская инфраструктура. Многое уже сделано местными властями и подразделениями системы МВД с учетом прошлогоднего опыта", — отметил Игорь Клименко.

В частности, ГСЧС совместно с ОВА установили более 20 мобильных газовых котельных, снабдив альтернативным источником тепла жильцов многоэтажек.

Министр внутренних дел Украины утвердил планы по усиленному патрулированию полиции, нацгвардейцев, а также увеличению групп реагирования ГСЧС.

"Предусмотрены дополнительные резервы личного состава и техники, которые при необходимости будут привлечены из других регионов. В Харькове на критических перекрестках будут работать регуляторы патрульной полиции в случае отключения светофоров. Заблаговременно подготовили алгоритмы действий в разных ситуациях", – сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.







