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В Харькове десятки взрывов: есть погибшие и раненые

Харькове насчитали 40 взрывов, попадания в дома и предприятие, есть погибшие и раненые

сегодня, 07:17
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Кравцев Сергей

В ночь на 7 июня российские оккупационные войска наносили по Харькову удары ракетами, дронами и КАБами. Зафиксированы попадания по жилым домам и гражданскому предприятию. Известно о двух погибших и 17 раненых, среди них дети. Спасатели пытаются справиться с пожарами.

В Харькове десятки взрывов: есть погибшие и раненые

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

"В городе серия взрывов. В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа "Шахед" в гражданское предприятие. В результате атаки возник мощный пожар", – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Впоследствии городской голова сообщил о еще одном попадании – в центральной части города.

Изначально в Харькове прогремело не менее 14 взрывов.

В итоге городской голова Харькова сообщил, что по городу были нанесены удары 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 5 июня армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами, есть пострадавшие.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты в ночь на 6 июня атаковали Луцк ракетами и дронами. В городе повреждены дома, учебные заведения, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Луцка Игорь Полищук. 

Ранее "Комментарии" писали — в ночь на 6 июня российские оккупанты нанесли удар по Тернополю. В результате атаки пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.




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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/2612
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