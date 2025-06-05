Харьков в руинах после атаки РФ: пожары в квартирах, множество пострадавших

В ночь на 5 июня армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами, есть пострадавшие.

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что противник нанес ракетный удар по Харькову, под ударом оказался Слободской район. Далее поступила информация о еще серии взрывов.

Терехов отметил, что зафиксированы прилеты по району плотной жилой застройки в Слободском районе. Впоследствии Терехов сообщил, что в результате прямых попаданий в жилые многоэтажки, есть раненые.

"Ночная атака на Харьков. Шесть вражеских ударов, два из них — прямые попадания в многоквартирные дома. В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя "Шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома – спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы", – отметил мэр города.

В итоге количество пострадавших возросло до 17, среди них двое детей.

Также Игорь Терехов рассказал, что в Харькове перед атакой российских беспилотников армия РФ нанесла удар ракетой Х-35 по гражданскому объекту. По его словам, там последствия попадания незначительны, раненых нет.

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"В Харькове слышны несколько взрывов. Город под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны", – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он добавил, что по уточненной информации Ситуационного центра, ракеты попали в Новабаварском районе в гражданское предприятие.



