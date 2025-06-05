Харьков в руинах после атаки РФ: пожары в квартирах, множество пострадавших

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В ночь на 5 июня армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами, есть пострадавшие.
Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что противник нанес ракетный удар по Харькову, под ударом оказался Слободской район. Далее поступила информация о еще серии взрывов.
Терехов отметил, что зафиксированы прилеты по району плотной жилой застройки в Слободском районе. Впоследствии Терехов сообщил, что в результате прямых попаданий в жилые многоэтажки, есть раненые.
В итоге количество пострадавших возросло до 17, среди них двое детей.
Также Игорь Терехов рассказал, что в Харькове перед атакой российских беспилотников армия РФ нанесла удар ракетой Х-35 по гражданскому объекту. По его словам, там последствия попадания незначительны, раненых нет.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 4 июня в Харькове прогремели мощные взрывы, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию.
Он добавил, что по уточненной информации Ситуационного центра, ракеты попали в Новабаварском районе в гражданское предприятие.
Новости