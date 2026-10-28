logo

BTC/USD

81235

ETH/USD

2359.24

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Удар по Харькову: на месте попадания бурлит пожар, есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар по Харькову: на месте попадания бурлит пожар, есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Вражеский прилет в Основянском районе: подтверждена гибель одного человека и ранение еще двух жителей

28 октября 2026, 13:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Днем 28 октября российские войска совершили очередную воздушную атаку на Харьков, попав в жилую застройку города. Под ударом вражеского БПЛА оказался Основянский район.

Удар по Харькову: на месте попадания бурлит пожар, есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Первые детали инцидента оперативно обнародовал Харьковский мэр Игорь Терехов, зафиксировав начало очередной трагедии в 12:54.

"Враг ударил боевым дроном по Основянскому району, — сначала кратко проинформировал мэр города, начав сбор оперативных данных с места происшествия. — Последствия уточняем".

Уже через несколько минут глава Харькова добавил, что взрыв вызвал серьезное возгорание объектов гражданской инфраструктуры. На место попадания немедленно отправились расчеты ГСЧС, поскольку вспыхнул пожар. Одновременно начали поступать тревожные сведения от медиков о травмированных жителях.

Сначала городские службы зафиксировали наличие только одного раненого харьковчанина. Однако впоследствии, при разборе обломков и ликвидации огня ситуация на месте прилета существенно ухудшилась.

"Подтверждена информация об одном погибшем человеке , – сообщи в Игорь Терехов в 13:23, обнародовав последние скорректированные данные о жертвах российского террора — еще двое пострадавших".

На месте попадания боевого дрона продолжают работать все экстренные и коммунальные службы города, спасатели ликвидируют пожар, а врачи оказывают помощь раненым. Информация о состоянии пострадавших и масштабах разрушений продолжает обновляться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости