Удар по Харькову: на месте попадания бурлит пожар, есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Днем 28 октября российские войска совершили очередную воздушную атаку на Харьков, попав в жилую застройку города. Под ударом вражеского БПЛА оказался Основянский район.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Первые детали инцидента оперативно обнародовал Харьковский мэр Игорь Терехов, зафиксировав начало очередной трагедии в 12:54.

"Враг ударил боевым дроном по Основянскому району, — сначала кратко проинформировал мэр города, начав сбор оперативных данных с места происшествия. — Последствия уточняем".

Уже через несколько минут глава Харькова добавил, что взрыв вызвал серьезное возгорание объектов гражданской инфраструктуры. На место попадания немедленно отправились расчеты ГСЧС, поскольку вспыхнул пожар. Одновременно начали поступать тревожные сведения от медиков о травмированных жителях.

Сначала городские службы зафиксировали наличие только одного раненого харьковчанина. Однако впоследствии, при разборе обломков и ликвидации огня ситуация на месте прилета существенно ухудшилась.

"Подтверждена информация об одном погибшем человеке , – сообщи в Игорь Терехов в 13:23, обнародовав последние скорректированные данные о жертвах российского террора — еще двое пострадавших".

На месте попадания боевого дрона продолжают работать все экстренные и коммунальные службы города, спасатели ликвидируют пожар, а врачи оказывают помощь раненым. Информация о состоянии пострадавших и масштабах разрушений продолжает обновляться.