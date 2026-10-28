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Удар по Харкову: на місці влучання вирує пожежа, є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Ворожий приліт в Основʼянському районі: підтверджено загибель однієї людини та поранення ще двох мешканців

28 жовтня 2026, 13:33
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Недилько Ксения

Удень 28 жовтня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Харків, поціливши в житлову забудову міста. Під ударом ворожого БПЛА опинився Основʼянський район.

Удар по Харкову: на місці влучання вирує пожежа, є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Перші деталі інциденту оперативно оприлюднив Харківський міський голова Ігор Терехов, зафіксувавши початок чергової трагедії о 12:54.

"Ворог ударив бойовим дроном по Основʼянському району, — спершу коротко поінформував мер міста, розпочавши збір оперативних даних із місця події. — Наслідки уточнюємо".

Уже за кілька хвилин очільник Харкова додав, що вибух спричинив серйозне займання об'єктів цивільної інфраструктури. На місце влучання негайно вирушили розрахунки ДСНС, оскільки там спалахнула пожежа. Одночасно почали надходити тривожні відомості від медиків щодо травмованих мешканців.

Спершу міські служби зафіксували наявність лише одного пораненого харків'янина. Проте згодом, під час розбору уламків та ліквідації вогню, ситуація на місці прильоту суттєво погіршилася.

"Підтверджена інформація про одну загиблу людину, – повідомив Ігор Терехов о 13:23, оприлюднивши останні скориговані дані про жертви російського терору, — ще двоє постраждалі".

Наразі на місці влучання бойового дрона продовжують працювати всі екстрені та комунальні служби міста, рятувальники ліквідовують пожежу, а лікарі надають допомогу пораненим. Інформація щодо стану постраждалих та масштабів руйнувань продовжує оновлюватися.



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