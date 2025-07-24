logo

BTC/USD

118798

ETH/USD

3635.17

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Центр Харькова в дыму и огне: куда ударила Россия
commentss НОВОСТИ Все новости

Центр Харькова в дыму и огне: куда ударила Россия

Россия атаковала КАБами город

24 июля 2025, 11:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов. 

Центр Харькова в дыму и огне: куда ударила Россия

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, которой располагает городской голова, россияне нанесли два удара КАБами. Пострадала жилая застройка в Шевченковском районе города.

Игорь Терехов сообщил, что попадание было рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 автомобилей. Вторая бомба попала в гражданское предприятие. Там бушует пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

Также издание "Комментарии" сообщало – Российская Федерация в "ответ" на предложение полностью прекратить огонь запустила ночью более сотни беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и четыре ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, 23 июля во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила врагу немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ россияне ночью атаковали: жилые дома и "Привоз" в Одессе; многоэтажки в Черкассах; энергетическую инфраструктуру Харьковской области; спортзал университета в Запорожье.

Также под удар попали Донецкая, Сумская и Николаевская области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе из-за российского ночного удара при помощи беспилотников типа "Шахед" по историческому центру города огонь охватил рынок "Привоз". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Центр Харькова в дыму и огне: куда ударила Россия - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости