Центр Харькова в дыму и огне: куда ударила Россия

Российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, которой располагает городской голова, россияне нанесли два удара КАБами. Пострадала жилая застройка в Шевченковском районе города.

Игорь Терехов сообщил, что попадание было рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 автомобилей. Вторая бомба попала в гражданское предприятие. Там бушует пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

Также издание "Комментарии" сообщало – Российская Федерация в "ответ" на предложение полностью прекратить огонь запустила ночью более сотни беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и четыре ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, 23 июля во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила врагу немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ россияне ночью атаковали: жилые дома и "Привоз" в Одессе; многоэтажки в Черкассах; энергетическую инфраструктуру Харьковской области; спортзал университета в Запорожье.

Также под удар попали Донецкая, Сумская и Николаевская области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе из-за российского ночного удара при помощи беспилотников типа "Шахед" по историческому центру города огонь охватил рынок "Привоз". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



