logo

BTC/USD

61739.55

ETH/USD

2388.52

LTC/USD

64.36

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Три подземные школы планируют построить в Харькове
commentss НОВОСТИ Все новости

Три подземные школы планируют построить в Харькове

Родители в Харькове хотят, чтобы дети учились офлайн

сегодня, 14:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Спрос на комбинированное обучение среди харьковчан достаточно высок, ведь сейчас в городе находятся 53 тыс. школьников. Об этом сегодня, 4 октября, в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Три подземные школы планируют построить в Харькове

Подземная школа в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

В этой связи в городе планируют построить еще три подземные школы.

"Чтобы наши дети имели возможность учиться в автономном режиме, мы построили первую в Украине подземную школу. Там в две смены учится почти одна тысяча детей. Кроме того, мы оборудовали для обучения помещение на шести станциях метрополитена. Но спрос очень велик. Поэтому мы уже строим три подземных школы в разных районах Харькова и планируем строительство еще трех. То есть, будет еще шесть таких школ", — сообщил Игорь Терехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Какой едой могут обеспечить школьников Запорожья: что говорят власти

В Запорожье планируют построить две "Фабрики-кухни" для обеспечения качественного питания школьников Запорожской области. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует портал "Комментарии".

"Проект Первой Леди Елены Зеленской может обеспечить вкусной и полезной едой 30 тысяч школьников области, которые учатся в оффлайне. Его реализацию обсудили с делегацией Всемирной продовольственной программы ООН. Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье анонсировали создание экосистемы "Безопасное образование оффлайн". не только о возможности для 60 тысяч школьников учиться в укрытиях, но и о горячих обедах для детей", – отметил председатель ОВА. Тогда же Правительство приняло решение о бесплатном питании для всех учащихся 1-4 классов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости