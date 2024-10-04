Три подземные школы планируют построить в Харькове

Спрос на комбинированное обучение среди харьковчан достаточно высок, ведь сейчас в городе находятся 53 тыс. школьников. Об этом сегодня, 4 октября, в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Подземная школа в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

В этой связи в городе планируют построить еще три подземные школы.

"Чтобы наши дети имели возможность учиться в автономном режиме, мы построили первую в Украине подземную школу. Там в две смены учится почти одна тысяча детей. Кроме того, мы оборудовали для обучения помещение на шести станциях метрополитена. Но спрос очень велик. Поэтому мы уже строим три подземных школы в разных районах Харькова и планируем строительство еще трех. То есть, будет еще шесть таких школ", — сообщил Игорь Терехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Какой едой могут обеспечить школьников Запорожья: что говорят власти

В Запорожье планируют построить две "Фабрики-кухни" для обеспечения качественного питания школьников Запорожской области. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует портал "Комментарии".

"Проект Первой Леди Елены Зеленской может обеспечить вкусной и полезной едой 30 тысяч школьников области, которые учатся в оффлайне. Его реализацию обсудили с делегацией Всемирной продовольственной программы ООН. Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье анонсировали создание экосистемы "Безопасное образование оффлайн". не только о возможности для 60 тысяч школьников учиться в укрытиях, но и о горячих обедах для детей", – отметил председатель ОВА. Тогда же Правительство приняло решение о бесплатном питании для всех учащихся 1-4 классов.