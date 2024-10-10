Терехов: многие коммунальщики воюют, есть определенный дефицит кадров

На коммунальных предприятиях Харькова есть незначительный дефицит кадров. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, сообщает портал "Комментарии".

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

В то же время, мэр отметил, что благодаря помощи волонтеров и международных организаций городу удается оперативно устранять последствия вражеских атак.

"Я очень благодарен всем работникам наших коммунальных служб, ГСЧС, полиции и волонтерам, которые мгновенно реагируют на все вызовы и очень тяжело работают. Определенный дефицит кадров у нас есть, ведь идет война, и многие работники коммунальных предприятий защищают нашу страну в составе Вооруженных сил Украины. Но, несмотря на это, мы справляемся", — сообщил Игорь Терехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Вчера в Харькове около 15:27 прогремели мощные взрывы. Перед этим в городе была объявлена "Воздушная тревога".

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, удар был совершен по району плотной жилой застройки. Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил:

"Оккупанты ударили по Харькову. Экстренные службы выехали на осмотр. Предварительно — частный сектор. Информации о пострадавших в эту минуту не поступало".

Олег Синегубов в 15:45: "По предварительным данным, зафиксирован удар КАБом по открытой территории в Шевченковском районе Харькова. В эту минуту — без пострадавших".

В свою очередь начальник Дергачевской ГВА, что под Харьковом, Вячеслав Задоренко сообщил о попадании КАБа в жилой дом в Слатино.