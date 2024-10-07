Срочную эвакуацию объявили в Харьковской области: где ввели принудительный выезд

В Харьковской области была расширена территория принудительной эвакуации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.



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Эвакуацию населения объявили в селах Изюмского старостинского округа и Богуславка Богуславского старостинского округа Боровской поселковой территориальной громады.

В Харьковской ОВА отметили, что соответствующее распоряжение "О проведении обязательной эвакуации населения в отдельных населенных пунктах Боровской поселковой территориальной громады Изюмского района" подписали 7 октября 2024 года.

Эвакуацию объявили из-за постоянных обстрелов и ситуации безопасности на территории Боровской поселковой громады. Сообщается, что эвакуировать жителей нужно в кратчайшие сроки.

"Старости округов, на территории которых находятся указанные населенные пункты, обязаны провести разъяснительную работу по угрозе жизни местных жителей. В то же время, служба по делам детей Боровщины проводит постоянный мониторинг ситуации с семьями с детьми на территории общины”, — отмечает начальник Боровской поселковой военной администрации Изюмского района Харьковской области Александр Тертышный.

В Харьковской ОВА заверили, что всех эвакуированных обеспечат временным жильем, гуманитарной, финансовой, а также первичной медицинской и психологической помощью. Каждому будет предоставлена помощь в оформлении документов и другая помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковской области бойцы Третьей штурмовой бригады отбили у врага территории. Узнать подробнее об успехе украинских защитников можно по ссылке.