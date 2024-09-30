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Сложность отопительного сезона и обстрелы: насколько на Харьковщине готовы к зиме

В Харьковской области продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду

сегодня, 15:26
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Недилько Ксения

Тепловое хозяйство области на 96% готово к отопительному сезону. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

Сложность отопительного сезона и обстрелы: насколько на Харьковщине готовы к зиме

Подготовка к зиме в Харькове. Фото: ХТС

"Мы осознаем сложность предстоящего отопительного сезона и возможные вызовы, связанные с вражескими обстрелами критической инфраструктуры. Поэтому одной из приоритетных задач является максимальная децентрализация и автономность. На заседании Областного штаба проведен анализ готовности каждого района к отопительному сезону. Акцентировали внимание общин на необходимости увеличения количества модульных котельных и когенерационных установок", – отмечает заместитель начальника Харьковской ОВА Игорь Турченко.

На сегодняшний день теплоснабжающие предприятия области обеспечены 35 когенерационными установками. Суммарная их мощность – 15,353 МВт.

Предприятия критической инфраструктуры системы жизнеобеспечения снабжены 1131 генераторами на случай прекращения централизованного электроснабжения.

Что касается готовности к отопительному периоду жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы области: жилищный фонд Харьковщины готов на 94%, водопроводно-канализационное хозяйство – на 92%, объекты социальной сферы – готовы почти на 99%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Харьков готовится к отопительному сезону в ускоренном темпе: успеют ли

Сотрудники КП "Харьковские тепловые сети" в Харькове в ускоренном темпе готовят город к отопительному сезону, который должен начаться 15 октября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию коммунального предприятия.

Как рассказал начальник управления ремонтов ХТС Рагуф Мамедов, работы ведутся одновременно на пяти-шести объектах. В частности, сейчас рабочие ремонтируют магистральную камеру на Алексеевке, оборудование которой за долгие годы эксплуатации износилось и вышло из строя.

Параллельно продолжаются работы по строительству блочно-модульных котельных, в частности, специалисты заканчивают возведение фундаментов под их установку. По словам начальника филиала, Шевченковский район готов к отопительному сезону на 90%. Так, коммунальщики уже полностью заполнили теплоносителем внутридомовые системы и на 85% внутриквартальные.



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