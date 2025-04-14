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Сильные взрывы и пожар в Харькове: куда попали россияне

После атаки БПЛА в Харькове начался пожар площадью в 1000 квадратных метров

сегодня, 07:00
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Кравцев Сергей

Российские войска запустили беспилотники в ночь на 14 апреля и попали в гражданское предприятие в Салтовском районе Харькова. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. 

Сильные взрывы и пожар в Харькове: куда попали россияне

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

"Под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания пожар", – говорится в сообщении.

Игорь Терехов сообщил, что пострадавших в результате атаки российского беспилотника нет. После удара начался масштабный пожар, площадь которого достигла тысячи метров.

По словам городского головы, дрон попал в складские помещения с продуктами питания. Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вооруженные силы РФ в очередной раз обстреляли г. Купянск Харьковской области.                        

Под прицелом врага был жилой квартал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.               

Две женщины 59 и 77 лет, которые в это время находились на улице, погибли на месте. Взрывы были настолько сильны, что части тел жительниц оторвало и отбросило на несколько метров.                                                           

Также издание "Комментарии" сообщало – российская вражеская армия запустила БПЛА "Молния" по Киевскому району Харькова, в результате чего раздался мощный взрыв в городе. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по детскому саду в Киевском районе города. Выбиты окна, поврежден фасад здания.




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