Взрывы в Харькове: что известно

Вражеская армия запустила БПЛА "Молния" по Киевскому району Харькова, в результате чего раздался мощный взрыв в городе. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по детскому саду в Киевском районе города. Выбиты окна, поврежден фасад здания.

Иллюстративное фото

В 13:37 мэр Харькова написал:

"Также выбиты окна в окрестных многоквартирных домах. Погибших и раненых на данный момент нет".

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, вражеский БпЛА "Молния" попал на территории детского сада в Киевском районе. Повреждено остекление окон здания.

Также выбиты окна в близлежащих многоэтажных домах. На эту минуту – без пострадавших.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня оккупанты нанесли баллистические удары по городу Сумы. На сегодня известно уже о 31 погибшем в Сумах после удара российских баллистических ракет. Среди погибших – двое детей.

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая заявила, что удар в Сумах был по скоплению людей и обратилась к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТрО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплениях. И на полигонах до сих пор построение... НЕ СТРОЙТЕ, НЕ ДЕЛАЙТЕ "НАГРАЖДЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ"

Чтобы был проклят ваш совок и вы с ним! СБУ: снова утечка информации. За предыдущие случаи никто не наказан. К примеру, после трагедии с награждением в 128-й бригаде до сих пор никому не вручено подозрение. Комбриг Лысюк — кум генерала Зубанича...

Четвертый год – полномасштабного вторжения. Уже больше 20 погибших. Соболезнование родным и близким... Господин Президент, так Вам это Ок? Дальше молчать и держать совков??? Они ведь не делают выводов! Они не делают выводов, господин Президент!" – подчеркнула нардепка.