Сгорел целый поселок и люди заживо: более тысячи домов уничтожены из-за лесного пожара на Харьковщине

Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать – пламя распространялось бешеными темпами. О последствиях масштабного пожара в Харьковской области, который унес жизни людей, сообщил начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Сгоревший поселок. Фото: Сергей Болвинов

"Огонь снова пришел из Донбасса – со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Краснооскольский", а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги", – сообщил главный следователь области.

Также в лесу и близ него сгорело около 1100 деревянных домов, шестьдесят человек эвакуированы.

"Расследуем это дело и установим причину пожара. Не исключено, что лес в Донецкой области загорелся из-за российских обстрелов", — написал Болвинов.

Как рассказал Суспильному председатель Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный, сгорела самовольная застройка на территории леса вблизи села Пески-Радьковские. Погибшие проживали в этих домах, возведенных самовольно.

В настоящее время в громаде продолжается тушение пожара, угрозы распространения огня на Пески-Радьковские нет.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В сгоревшее село на Харьковщине возвращаются люди: что там происходит

Масштабный пожар, который бушевал на Харьковщине и Донетчине с начала сентября, уничтожил и повредил более 350 домов и других зданий, из которых 121 жил в селе Студенок Оскольской громады Изюмщины. Уничтожены 1620 гектаров лесного массива. Об этом журналистам сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует портал "Комментарии

"Нами было принято решение Совета обороны относительно категории чрезвычайной ситуации по этому случаю. Причины – это военные действия. И дальше, уже наши административные решения мы должны принять, чтобы люди имели возможность подаваться на получение компенсации за поврежденное имущество по восстановлению", – отметил глава области.