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Российская армия смертельно атакует дронами гражданское население Харьковщины

Из-за прицельного обстрела один человек погиб, еще двое пострадали

сегодня, 16:18
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Недилько Ксения

При Харьковской областной прокуратуре, 11 октября ориентировочно в 12:40 вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в поселке Казачья Лопань. Водитель авто — 38-летний мужчина — погиб на месте. Его 56-летняя сестра испытала острую реакцию на стресс.

Российская армия смертельно атакует дронами гражданское население Харьковщины

Обстрелянный автомобиль. Фото: прокуратура

Также днем зафиксировано еще одно попадание российского БПЛА по Казачьей Лопани. Дрон попал в открытую местность. Ранение получил мужчина 86 лет. С ранениями его госпитализировали в больницу.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1,2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

                                                     

Российская армия смертельно атакует дронами гражданское население Харьковщины - фото 2
Российская армия смертельно атакует дронами гражданское население Харьковщины - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Липцы — тактически важное село под контролем Сил обороны Украины. О значении села и ситуации на Липецком отрезке рассказал представитель службы по связям с общественностью бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Владимир Дегтярев, информирует портал "Комментарии".

Военный подчеркнул, что Липцы — это тактически важное село, потому что находится на высотах. И этот населённый пункт враг почти оккупировал в мае. "Когда бригада Хартия зашла, мы уже встретили врага на окраинах Липцев и начали вытеснять их оттуда. Сейчас Липцы находятся под нашим контролем, и мы продолжаем вытеснять их дальше", — сообщил представитель бригады.



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