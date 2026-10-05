Россия атаковала Харьков КАБами: под завалами дома ищут людей (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска нанесли очередной массированный удар по жилым кварталам и инфраструктуре Харькова. Днем 5 октября враг выпустил по городу управляемые авиационные бомбы, что привело к разрушениям, пожарам и ранениям среди гражданского населения. Масштабы последствий устанавливаются экстренными службами.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под прицелом оказался один из гражданских секторов.
Позже информацию о типе вооружения и локации подтвердили и в областной администрации. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на место происшествия оперативно выехали все профильные подразделения для ликвидации последствий. По его словам, в результате взрыва существенных повреждений получил многоквартирный дом.
Удары также подвергся промышленно-складскому сектору района. По данным городских властей, там вспыхнул масштабный пожар, а взрывная волна изуродовала близлежащие жилые сооружения. На месте попаданий развернут оперативный штаб, спасатели ГСЧС пытаются обуздать огонь и разбирают обломки конструкций. Ситуация осложняется тем, что разрушение жилищного сектора достаточно значительными.
Игорь Терехов подчеркнул, что счет может идти на минуты, ведь внутри разбитого здания еще заблокированы гражданские.
ОБНОВЛЕНО: Игорь Терехов в 15:17: "Есть информация об одном погибшем человеке. Еще десять человек на данную минуту ранены".
Игорь Терехов в 15:26: "На данный момент известно о двух погибших в Слободском районе. Также враг ударил боевым дроном по заправке в Киевском районе".
Игорь Терехов в 15:33: "На данный момент известно о 25 пострадавших и двух погибших".
Игорь Терехов в 15:41: "Количество погибших возросло до трех".
Олег Синегубов в 15:49: "На данный момент имеем подтвержденную информацию о двух погибших и 23 пострадавших в результате атаки КАБ на Харьков. На месте продолжают работать все экстренные службы".
Игорь Терехов в 15:55: "По состоянию на данный момент уже 29 раненых, среди них трое детей. Один из пострадавших – дворник. Погибших трое".
Олег Синегубов в 15:56: "Предварительно количество погибших в Харькове возросло до трех человек. Пострадали 25 человек. Всем помогают наши медики".
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