Россия атаковала Харьков КАБами: под завалами дома ищут людей (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские оккупационные войска нанесли очередной массированный удар по жилым кварталам и инфраструктуре Харькова. Днем 5 октября враг выпустил по городу управляемые авиационные бомбы, что привело к разрушениям, пожарам и ранениям среди гражданского населения. Масштабы последствий устанавливаются экстренными службами.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под прицелом оказался один из гражданских секторов.

"Враг атаковал Харьков по меньшей мере тремя КАБами — попадания зафиксированы в Слободском районе", — отметил глава Харькова сразу после первых взрывов.

Позже информацию о типе вооружения и локации подтвердили и в областной администрации. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на место происшествия оперативно выехали все профильные подразделения для ликвидации последствий. По его словам, в результате взрыва существенных повреждений получил многоквартирный дом.

"Предварительно, в результате попадания КАБ в Слободском районе поврежден пятиэтажный дом, — проинформировал глава ОВА. — Пока известно об одной пострадавшей женщине".

Удары также подвергся промышленно-складскому сектору района. По данным городских властей, там вспыхнул масштабный пожар, а взрывная волна изуродовала близлежащие жилые сооружения. На месте попаданий развернут оперативный штаб, спасатели ГСЧС пытаются обуздать огонь и разбирают обломки конструкций. Ситуация осложняется тем, что разрушение жилищного сектора достаточно значительными.

Игорь Терехов подчеркнул, что счет может идти на минуты, ведь внутри разбитого здания еще заблокированы гражданские.

"Под завалами в попавшем под обстрел жилом доме могут быть люди", — подчеркнул городской голова, добавив, что поисково-спасательная операция сейчас находится в самой активной фазе.

ОБНОВЛЕНО: Игорь Терехов в 15:17: "Есть информация об одном погибшем человеке. Еще десять человек на данную минуту ранены".

Игорь Терехов в 15:26: "На данный момент известно о двух погибших в Слободском районе. Также враг ударил боевым дроном по заправке в Киевском районе".

Игорь Терехов в 15:33: "На данный момент известно о 25 пострадавших и двух погибших".

Игорь Терехов в 15:41: "Количество погибших возросло до трех".

Олег Синегубов в 15:49: "На данный момент имеем подтвержденную информацию о двух погибших и 23 пострадавших в результате атаки КАБ на Харьков. На месте продолжают работать все экстренные службы".

Игорь Терехов в 15:55: "По состоянию на данный момент уже 29 раненых, среди них трое детей. Один из пострадавших – дворник. Погибших трое".

Олег Синегубов в 15:56: "Предварительно количество погибших в Харькове возросло до трех человек. Пострадали 25 человек. Всем помогают наши медики".





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