Росія атакувала Харків КАБами: під завалами будинку шукають людей (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Російські окупаційні війська завдали чергового масованого удару по житлових кварталах та інфраструктурі Харкова. Вдень 5 жовтня ворог випустив по місту керовані авіаційні бомби, що призвело до руйнувань, пожеж та поранень серед цивільного населення. Масштаби наслідків наразі встановлюються екстреними службами.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що під прицілом опинився один із цивільних секторів.

"Ворог атакував Харків щонайменше трьома КАБами — влучання зафіксовані у Слобідському районі", — зазначив очільник Харкова одразу після перших вибухів.

Згодом інформацію про тип озброєння та локацію підтвердили і в обласній адміністрації. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на місце події оперативно виїхали всі профільні підрозділи для ліквідації наслідків. За його словами, внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

"Попередньо, внаслідок влучання КАБ у Слобідському районі пошкоджено п'ятиповерховий будинок, — поінформував очільник ОВА. — Наразі відомо про одну постраждалу жінку".

Ударів також зазнав промислово-складський сектор району. За даними міської влади, там спалахнула масштабна пожежа, а вибухова хвиля понівечила довколишні житлові споруди. На місці влучань розгорнуто оперативний штаб, рятувальники ДСНС намагаються приборкати вогонь та розбирають уламки конструкцій. Ситуація ускладнюється тим, що руйнування житлового сектора є досить значними.

Ігор Терехов підкреслив, що рахунок може йти на хвилини, адже всередині розбитої будівлі досі заблоковані цивільні.

"Під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди", — наголосив міський голова, додавши, що пошуково-рятувальна операція наразі перебуває в найактивнішій фазі.

ОНОВЛЕНО: Ігор Терехов о 15:17: "Є інформація про одну загиблу людину. Ще десятеро людей на дану хвилину поранені".

Ігор Терехов о 15:26: "На дану хвилину відомо про двох загиблих у Слобідському районі. Також ворог ударив бойовим дроном по заправці у Київському районі".

Ігор Терехов о 15:33: "На дану хвилину відомо про 25 постраждалих та двох загиблих".

Ігор Терехов о 15:41: "Кількість загиблих зросла до трьох".

Олег Синєгубов о 15:49: "На цю хвилину маємо підтверджену інформацію про двох загиблих і 23 постраждалих внаслідок атаки КАБ на Харків. На місці продовжують працювати всі екстрені служби".

Ігор Терехов о 15:55: "Станом на зараз маємо вже 29 поранених, серед них троє дітей. Один з постраждалих — двірник. Загиблих троє".

Олег Синєгубов о 15:56: "Попередньо, кількість загиблих у Харкові зросла до трьох людей. Постраждали 25 людей. Усім допомагають наші медики".

Інформація оновлюється.



