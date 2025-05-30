РФ нанесла массированный дроновый удар по Харькову: что известно

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Кравцев Сергей
Ночью Харьков подвергся массированной атаке российских беспилотников, в результате чего поступила информация о 9 раненых, среди которых двое детей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове. Фото из открытых источников
Градоначальник проинформировал, что в городе раздалась серия взрывов.
Спустя какое-то время он добавил, что массированный удар российских беспилотников нанесен по территории одного из коммунальных предприятий в Слободском районе города. На объекте пострадала одна женщина — сотрудница предприятия.
По словам Терехова, в общей сложности было зафиксировано 8 попаданий по Слободскому району.
Кроме того, под утро глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в целом, в результате атак по Харькову и области пострадали 9 человек, в том числе два подростка.
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