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РФ нанесла массированный дроновый удар по Харькову: что известно

В Харькове ночью раздалась серия мощных взрывов

сегодня, 07:05
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Кравцев Сергей

Ночью Харьков подвергся массированной атаке российских беспилотников, в результате чего поступила информация о 9 раненых, среди которых двое детей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

РФ нанесла массированный дроновый удар по Харькову: что известно

Взрывы в Харькове. Фото из открытых источников

Градоначальник проинформировал, что в городе раздалась серия взрывов. 

"Харьков под массированной атакой БПЛА. Будьте осторожны!", — написал мэр.

Спустя какое-то время он добавил, что массированный удар российских беспилотников нанесен по территории одного из коммунальных предприятий в Слободском районе города. На объекте пострадала одна женщина — сотрудница предприятия.

По словам Терехова, в общей сложности было зафиксировано 8 попаданий по Слободскому району.

"Жилые дома, расположенные вблизи места удара, повреждены. Масштабы уточняются. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", — проинформировал Игорь Терехов.

Кроме того, под утро глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в целом, в результате атак по Харькову и области пострадали 9 человек, в том числе два подростка. 

"Враг атаковал ударными дронами село Васильев Хутор Чугуевской общины. На данный момент известно о восьми пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка", — детализировал глава Харьковской области.

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Источник: https://t.me/ihor_terekhov
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