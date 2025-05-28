Для полноценного наступления на Харьков нужно не менее 200 тысяч военных – основатель «Кракена»

На фоне новостей о новом наступлении россиян на Харьковскую и Сумскую области, а также опровержения ОТУ "Харьков" информации о накоплении 50 тысяч военных на Харьковском направлении, вероятную угрозу Харькову прокомментировал основатель спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" Константин Немичев.

Константин Немичев. Фото из открытых источников

"Давайте смотреть реалистично. Белгород всегда был хабом для войск, которые потом перебрасывали или на Курское (теперь — Сумское), или Харьковское направление. Поэтому 50 тысяч — это крохи, а не сила, способная обеспечить серьезный прорыв. Для масштабного наступления на Харьков им нужно не менее 200 тысяч военных, и таких признаков пока нет. Кроме этого, армия России имеет серьезные проблемы с техникой, что ограничивает их способность к стремительному продвижению на большие расстояния", – отметил военный.

Он отметил, что не стоит забывать и о ключевых для россиян направлениях — Часовом Яре и Покровске, где продолжаются тяжелые бои.

"В ответ на эти вызовы Украина должна усилить фортификации и укрепить северные подразделения как увеличением личного состава, так и обеспечением. Например, предоставить субвенции тем частям, которые держат Харьковскую область. Я предупреждал об угрозе наступления и в 2022-м, и в 2024-м году. Поэтому слушайте только проверенную информацию", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что информация о перебрасывании 50-тысячной группировки российских войск в границу с Харьковщиной не соответствует действительности. Об этом 28 мая сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков‎".