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Для полноценного наступления на Харьков нужно не менее 200 тысяч военных – основатель «Кракена»

Полноценное наступление на Харьков может происходить с, по меньшей мере, 200 тысячами россиян

сегодня, 18:11
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Недилько Ксения

На фоне новостей о новом наступлении россиян на Харьковскую и Сумскую области, а также опровержения ОТУ "Харьков" информации о накоплении 50 тысяч военных на Харьковском направлении, вероятную угрозу Харькову прокомментировал основатель спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" Константин Немичев.

Для полноценного наступления на Харьков нужно не менее 200 тысяч военных – основатель «Кракена»

Константин Немичев. Фото из открытых источников

"Давайте смотреть реалистично.

Белгород всегда был хабом для войск, которые потом перебрасывали или на Курское (теперь — Сумское), или Харьковское направление. Поэтому 50 тысяч — это крохи, а не сила, способная обеспечить серьезный прорыв.

Для масштабного наступления на Харьков им нужно не менее 200 тысяч военных, и таких признаков пока нет.

Кроме этого, армия России имеет серьезные проблемы с техникой, что ограничивает их способность к стремительному продвижению на большие расстояния", – отметил военный.

Он отметил, что не стоит забывать и о ключевых для россиян направлениях — Часовом Яре и Покровске, где продолжаются тяжелые бои.

"В ответ на эти вызовы Украина должна усилить фортификации и укрепить северные подразделения как увеличением личного состава, так и обеспечением. Например, предоставить субвенции тем частям, которые держат Харьковскую область.

Я предупреждал об угрозе наступления и в 2022-м, и в 2024-м году. Поэтому слушайте только проверенную информацию", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что информация о перебрасывании 50-тысячной группировки российских войск в границу с Харьковщиной не соответствует действительности. Об этом 28 мая сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков‎".



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