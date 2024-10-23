Ракета на Одесскую область: срочно пройдите в укрытие

В Одесской области объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует ракетная опасность. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Ракета. Фото из открытых источников

Ракета с юга. Направление – Южное (Одесчина)!, – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Кроме того, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.