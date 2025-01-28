Прилет и масштабный пожар в Харькове: детали

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 28 января в Харькове прогремел взрыв. Спустя какое-то время городской голова города Игорь Терехов сообщил о прилете в и пожаре в Новобаварском районе. Позже в ГСЧС рассказали о деталях прилета и подтвердили масштабный пожар на 1500 м кв.

Пожар в Харькове. Фото: из открытых источников

"Есть прилет в городе. Предварительно – Холодногорский район. На месте пожар. Детали уточняются", – написал Игорь Терехов в Telegram.

Позже Терехов уточнил район прилета, а также добавил о масштабном пожаре в этом районе.

"По уточненной информации — удар пришелся по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. На месте попадания масштабный пожар. Работают все соответствующие службы", – отметил градоначальник.

Позже "Суспильне Харьков" со ссылкой на директора городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких сообщило детали последствий прилета в Харькове.

"Пожар площадью около 1500 кв. м вспыхнул в Харькове после попадания российского беспилотника в ночь на 28 января. Огонь охватил производственные помещения в Новобаварском районе", – рассказал Богдан Гладких.

По его словам, вражеский беспилотник типа "Шахед" попал по территории гражданского предприятия. Предварительно, это деревообрабатывающий цех. После попадания произошло повреждение газопровода, который использовался на предприятии для производства. В связи с этим возник масштабный пожар, с большим распространением. К тушению привлечены более 12 подразделений ГСЧС, также техника Харьковского городского совета.

Огонь полностью охватил двухэтажный корпус. Повреждены также помещения соседних предприятий и по меньшей мере два авто, которые были припаркованы рядом. По предварительным данным, говорит Гладких, раненых в результате взрыва и пожара нет.

"Есть информация о двух пострадавших, у них острая реакция на стресс. Но это не работники предприятия, здесь никого во время попадания не было. Это жители прилегающих территорий", – отметил Гладких.

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