Взрывы в Харьковской области: тела людей вытаскивали из-под завалов

26 января ориентировочно с 13:40 по 14:20 вооруженные силы РФ нанесли серию авиационных ударов по г. Купянск Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Последствия обстрела Купянска. Фото: прокуратура

На территории одного из частных домовладений вспыхнул пожар. Спасателям удалось спасти из дома 86-летнюю женщину.

В результате указанных авиаобстрелов повреждено по меньшей мере 50 жилых домов.

Точная информация о разрушениях и пострадавших будет обновляться. Все службы работают с учетом ситуации безопасности в городе.

Принимаются все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Позже стало известно, что из-под завалов деблокированы тела двух погибших женщин в возрасте 95 и 62 лет.

Напомним, сегодня ночью оккупанты выпустили "шахеды" по Днепру .

По данным Сергея Лисака, вечером и ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили 13 беспилотников. Впрочем, вражеская атака без последствий не прошла. В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изуродованы и три частных дома и хозяйственное сооружение.

В Днепре из-за ночной атаки РФ пострадали 8 многоквартирных домов — 4 коммунальной собственности и 4 ОСМД и ЖСК. В одном из домов произошло возгорание, которое спасатели потушили.

В домах коммунальной собственности по состоянию на 10:30 выбиты 65 окон. Работы по устранению последствий продолжаются.

Известно о повреждении ограждающих конструкций, около 50 окон, одной кровли.

В Днепре на месте чрезвычайной ситуации продолжают работать соответствующие службы. Коммунальщики убирают во дворах изуродованных из-за российской атаки домов.

Рядом благотворители выдают жителям стройматериалы, чтобы оперативно закрыть выбитые окна и двери.

Продолжается регистрация поврежденного имущества. Правоохранители фиксируют разрушения.